ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Молдавские власти хотят превратить страну в территорию, пропитанную ненавистью к России и готовую к войне с ней, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Вместо памятников Григорию Котовскому и Сергею Лазо предлагается заставить Кишинев поделками "о сталинских депортациях, голоде" и так далее. Это значит превратить Молдову в территорию, пропитанную ненавистью к СССР и России и готовую к войне с ней. Для этого европейским глобалистам и нужна нынешняя молдавская власть", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что до сих пор в Кишиневе царила атмосфера, позволявшая уживаться сторонникам пророссийских или унионистских взглядов, а также приверженцам независимой Молдавии. "Прорумынские власти устанавливали в центре Кишинева камень "в память о советских репрессиях", но это уравновешивалось монументами в честь советских воинов освободителей. Таким образом, зыбкое равновесие сохранялось. Нынешний режим президента Молдовы Майи Санду взял курс на кардинальное изменение ситуации", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что власти Молдавии сейчас начали войну с монументами, публично озвучив планы сноса памятников советской эпохи. "Нынешняя молдавская власть хочет полностью превратить Молдову в зону бешеного унионизма и русофобии. Злобы и ограниченности у иных функционеров для организации очередного раскола в молдавском обществе вполне хватит", - добавил Сафонов.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
29 января, 21:32