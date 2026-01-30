Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Молдавские власти хотят превратить страну в территорию, пропитанную ненавистью к России и готовую к войне с ней, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.