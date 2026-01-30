Рейтинг@Mail.ru
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/moldaviya-2071319328.html
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 30.01.2026
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР
Молдавские власти хотят превратить страну в территорию, пропитанную ненавистью к России и готовую к войне с ней, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:17:00+03:00
2026-01-30T18:17:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044882402_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_d456be1f33fed0c86f0980edb46d2cf4.jpg
https://ria.ru/20260130/moldaviya-2071144978.html
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071088040.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044882402_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_956561df2727ed3d3c6a860f89f03e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР

Сафонов: Молдавию хотят превратить в территорию, пропитанную ненавистью к России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Молдавские власти хотят превратить страну в территорию, пропитанную ненавистью к России и готовую к войне с ней, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее молдавский министр культуры Кристиан Жардан заявлял в эфире местного телеканала, что в центре Кишинева не должно быть памятников Григорию Котовскому и Сергею Лазо, поскольку эти исторические фигуры, по его словам, имеют "мало отношения" к истории Молдавии.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза
Вчера, 09:31
"Вместо памятников Григорию Котовскому и Сергею Лазо предлагается заставить Кишинев поделками "о сталинских депортациях, голоде" и так далее. Это значит превратить Молдову в территорию, пропитанную ненавистью к СССР и России и готовую к войне с ней. Для этого европейским глобалистам и нужна нынешняя молдавская власть", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что до сих пор в Кишиневе царила атмосфера, позволявшая уживаться сторонникам пророссийских или унионистских взглядов, а также приверженцам независимой Молдавии. "Прорумынские власти устанавливали в центре Кишинева камень "в память о советских репрессиях", но это уравновешивалось монументами в честь советских воинов освободителей. Таким образом, зыбкое равновесие сохранялось. Нынешний режим президента Молдовы Майи Санду взял курс на кардинальное изменение ситуации", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что власти Молдавии сейчас начали войну с монументами, публично озвучив планы сноса памятников советской эпохи. "Нынешняя молдавская власть хочет полностью превратить Молдову в зону бешеного унионизма и русофобии. Злобы и ограниченности у иных функционеров для организации очередного раскола в молдавском обществе вполне хватит", - добавил Сафонов.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат
29 января, 21:32
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала