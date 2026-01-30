Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2026
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза
Европейский союз утратил первоначальные ценности и превращается в "цифровой паноптикум", который оказывает давление на суверенитет Молдавии, заявил бывший... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, молдавия, европа, кишинев, владимир филат, майя санду, евросоюз, либерально-демократическая партия молдавии, снг
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Владимир Филат, Майя Санду, Евросоюз, Либерально-демократическая партия Молдавии, СНГ
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза

Экс-премьер Молдавии Филат назвал Евросоюз цифровым паноптикумом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Европейский союз утратил первоначальные ценности и превращается в "цифровой паноптикум", который оказывает давление на суверенитет Молдавии, заявил бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
"Когда-то ЕС был храмом мира… Сейчас оплот цивилизации рушится, "процветание" выветрилось, как тепло из угасающего камина, - и вместе с ним ушло то тихое чувство защищённости, что грело душу дольше, чем сами угли. Наследник вековых устоев Европы теряет право на мысль, на слово, на память и выбор. Свобода превратилась в наваждение всевидящего ока: в ЕС куётся система оценок, превращающая каждого в "жителя цифрового паноптикума". Не развитие, а разложение духа. Нас постепенно приучают к утрате суверенитета - как к яду: капля за каплей, пока организм не лишится воли к сопротивлению", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
Политик занимал пост премьер-министра Молдавии с 2009 по 2013 год, его кабинет проводил курс на интеграцию в Евросоюз, в этот период республика подписала ключевые соглашения с ЕС и получила право безвизовых поездок для граждан, при этом Кишинев сохранял экономическое сотрудничество в рамках СНГ. Филат выступает с критикой по отношению к действующей власти и курса президента Майи Санду, в том числе по вопросам взаимодействия с Европейским союзом и выхода республики из Содружества Независимых Государств, указывая на политизированный и авторитарный характер принимаемых решений.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против -49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияЕвропаКишиневВладимир ФилатМайя СандуЕвросоюзЛиберально-демократическая партия МолдавииСНГ
 
 
