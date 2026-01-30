Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 30.01.2026 (обновлено: 12:20 30.01.2026)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 1,3 тысячи военнослужащих, сообщили РИА Новости, 30.01.2026
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"

МО: ВСУ потеряли в зоне действия войск "Запад" свыше 1,3 тыс боевиков за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 1,3 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 января.
В МО РФ напомнили, что за прошедшую неделю подразделения группировки "Запад" освободили Купянск-Узловой в Харьковской области.
"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов", - добавили в ведомстве.
