Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 30.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 1,3 тысячи военнослужащих, сообщили РИА Новости, 30.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
МО: ВСУ потеряли в зоне действия войск "Запад" свыше 1,3 тыс боевиков за неделю