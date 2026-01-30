Рейтинг@Mail.ru
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек - РИА Новости, 30.01.2026
22:40 30.01.2026
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек
россия, михаил мишустин, юлиана слащева, вгтрк, александр сокуров, централ партнершип, союзмультфильм, общество
Россия, Михаил Мишустин, Юлиана Слащева, ВГТРК, Александр Сокуров, Централ Партнершип, Союзмультфильм, Общество
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек

Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии Сокурова и Слащееву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии режиссера и сценариста Александра Сокурова, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого.
"Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.", - говорится в тексте распоряжения, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.
При этом в состав совета вошли продюсер Александр Акопов, гендиректор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, глава "Окко" Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор "Театра Наций" Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.
