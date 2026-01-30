Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии режиссера и сценариста Александра Сокурова, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого.