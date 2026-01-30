https://ria.ru/20260130/mishustin-2071354319.html
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии режиссера и сценариста Александра Сокурова, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого.
"Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.", - говорится в тексте распоряжения, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.
При этом в состав совета вошли продюсер Александр Акопов
, гендиректор "Централ Партнершип
" Вадим Верещагин, глава "Окко" Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский
, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков
, директор "Театра Наций
" Евгений Миронов
, режиссер Сергей Урсуляк
и другие.