Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу подростка из города Купянска Харьковской области, поскольку его отец служит в российской армии, следует из размещенной на портале новой анкеты, с которой ознакомилось РИА Новости.