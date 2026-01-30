Рейтинг@Mail.ru
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного - РИА Новости, 30.01.2026
10:45 30.01.2026
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу подростка из города Купянска Харьковской области, поскольку его отец служит в российской... РИА Новости, 30.01.2026
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу подростка из города Купянска Харьковской области, поскольку его отец служит в российской армии, следует из размещенной на портале новой анкеты, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как утверждается на сайте, 15-летний подросток из Купянска "виновен" в том, что его отец является военнослужащим ВС РФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. РИА Новости 22 октября сообщало, что за последние три дня в базу на этом сайте внесено более 70 детей двух-трех лет. Ранее туда же были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., а также 12-летней журналистки из Луганска Фаины Савенковой.
