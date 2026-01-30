https://ria.ru/20260130/mirotvorets-2071163022.html
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного - РИА Новости, 30.01.2026
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу подростка из города Купянска Харьковской области, поскольку его отец служит в российской... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:45:00+03:00
2026-01-30T10:45:00+03:00
2026-01-30T10:45:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
фаина савенкова
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:221:922:740_1920x0_80_0_0_b0e7e7e88f2eb46117a11b9b89c6fc32.jpg
https://ria.ru/20260102/mirotvorets-2066121584.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:135:922:827_1920x0_80_0_0_c7343e3efbc60f7f75633400884223e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, фаина савенкова, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Луганск, Фаина Савенкова, Вооруженные силы РФ
Подросток из Купянска попал в базу "Миротворца" из-за отца-военного
"Миротворец" внес в базу подростка из Купянска из-за отца, служащего в ВС России