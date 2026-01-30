Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/miroshnik-2071174362.html
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.01.2026
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник
Почти 3 тысячи мирных жителей получили ранения в результате атак украинских дронов в 2025 году, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:27:00+03:00
2026-01-30T11:27:00+03:00
в мире
россия
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, родион мирошник
В мире, Россия, Родион Мирошник
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: в 2025 году от ударов дронов ВСУ пострадали 3 тысячи мирных жителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти 3 тысячи мирных жителей получили ранения в результате атак украинских дронов в 2025 году, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего за год от дронных ударов пострадало не менее 3 390 человек. Ранения получили 2 958 мирных жителей, в числе которых 176 несовершеннолетних, погибли – 433 человека, в том числе 13 детей. По сравнению с 2024 годом число жертв от преднамеренных ударов украинских БПЛА удвоилось", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
24 января, 22:56
 
В миреРоссияРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала