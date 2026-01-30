https://ria.ru/20260130/miroshnik-2071174362.html
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник
Почти 3 тысячи мирных жителей получили ранения в результате атак украинских дронов в 2025 году, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 30.01.2026
В 2025 году три тысячи человек пострадали от дронов ВСУ, заявил Мирошник
