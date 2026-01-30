Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более тысячи российских граждан погибло от атак ВСУ в 2025 году, ранения за тот же период получили свыше 5,4 тысячи гражданских лиц, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.