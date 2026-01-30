Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/miroshnik-2071171712.html
Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник
Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.01.2026
Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник
Более тысячи российских граждан погибло от атак ВСУ в 2025 году, ранения за тот же период получили свыше 5,4 тысячи гражданских лиц, заявил посол по особым... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:17:00+03:00
2026-01-30T11:17:00+03:00
в мире
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Более тысячи россиян погибло от атак ВСУ в 2025 году, заявил Мирошник

Мирошник: в 2025 году от атак ВСУ погибли более тысячи россиян

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более тысячи российских граждан погибло от атак ВСУ в 2025 году, ранения за тот же период получили свыше 5,4 тысячи гражданских лиц, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего жертвами преступных атак, террористических актов, внесудебных казней, организованных вооруженными формированиями Украины в 2025 году, стали как минимум 6 483 мирных жителя, из них получили ранения и увечья, как минимум, 5 418 человек, были убиты не менее 1 065 гражданских лиц. Число пострадавших в сравнении с 2024 годом больше на 1 084 человека, а количество погибших больше на 256 мирных жителей", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
24 января, 22:56
 
В миреРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала