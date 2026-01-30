Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров - РИА Новости, 30.01.2026
03:13 30.01.2026
Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров
Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров
сергей миронов, общество
Сергей Миронов, Общество
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить для пенсионеров единый базовый социальный стандарт – прожиточный минимум в размере 50 тысяч рублей.
Обращение с таким предложением на имя министра труда Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым отменить отдельную величину прожиточного минимума для пенсионеров и установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере прожиточного минимума на душу населения, установив его в размере 50 тысяч рублей", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такая мера устранит возрастную дискриминацию в определении минимального уровня доходов.
Он уточнил, что необходимо пересмотреть методологию расчета прожиточного минимума и сделать так, чтобы он равнялся 50 тысячам рублей в месяц.
"Хочу особо обратить внимание, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум на душу населения составляет 18,9 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 20,6 тысяч, для детей –18,3 тысяч, а для пенсионеров – всего 16,2 тысяч рублей", - добавил лидер партии.
По его словам, прожиточный минимум граждан преклонного возраста на 21% меньше, чем у трудоспособного населения.
"Сегодня это как минимум 50 тысяч рублей, и точно таким должен стать справедливый прожиточный минимум пенсионера", – подытожил Миронов.
