Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы
2026-01-30T11:31:00+03:00
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мир вошел в период такой серьезной, кардинальной трансформации, изменений на базе того, что происходит и с технологиями, и с глобальными финансами, демографией и другими направлениями", - отметил Орешкин
выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он подчеркнул, что к этим изменениям должны быть готовы и государство, и компании, и обычные люди.
"Если вы готовы к изменениям, готовы к будущему, понимаете его, меняетесь, то это будущее будет для вас, а не вы ради такого будущего", - подытожил он.