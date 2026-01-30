Рейтинг@Mail.ru
Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы - РИА Новости, 30.01.2026
11:31 30.01.2026 (обновлено: 12:10 30.01.2026)
Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы
Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы
Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации РИА Новости, 30.01.2026
2026
Новости
в мире, россия, максим орешкин
В мире, Россия, Максим Орешкин
Орешкин заявил о наступлении эпохи полной трансформации мировой системы

Орешкин заявил, что мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мир вошел в период такой серьезной, кардинальной трансформации, изменений на базе того, что происходит и с технологиями, и с глобальными финансами, демографией и другими направлениями", - отметил Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он подчеркнул, что к этим изменениям должны быть готовы и государство, и компании, и обычные люди.
"Если вы готовы к изменениям, готовы к будущему, понимаете его, меняетесь, то это будущее будет для вас, а не вы ради такого будущего", - подытожил он.
