Рейтинг@Mail.ru
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 30.01.2026 (обновлено: 19:49 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/minfin-2071334453.html
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США - РИА Новости, 30.01.2026
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иранские власти якобы лихорадочно переводят деньги в банки по всему миру на фоне американского давления, и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:48:00+03:00
2026-01-30T19:49:00+03:00
в мире
лондон
иран
сша
скотт бессент
дональд трамп
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260130/kosachev-2071327416.html
лондон
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, иран, сша, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, Лондон, Иран, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США

Глава Минфина США: Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иранские власти якобы лихорадочно переводят деньги в банки по всему миру на фоне американского давления, и пообещал реагировать на эти действия.
"Режим лихорадочно переводит… средства в банки и финансовые учреждения по всему миру. Будьте уверены, министерство финансов примет меры", - написал Бессент в X.
Глава американского минфина также заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает иранский народ.
Ранее в пятницу минфин США ввел санкции против семи иранцев и двух зарегистрированных в Лондоне организаций. Несколько из попавших под ограничительные меры людей названы руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в провинциях страны, один - начальником разведки. Две организации оказались в санкционнных списках якобы за организацию финансовых операций в интересах КСИР.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Вчера, 18:58
 
В миреЛондонИранСШАСкотт БессентДональд ТрампМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала