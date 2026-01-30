В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ

МОСКВА, 30 января - РИА Новости. Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.