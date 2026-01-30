https://ria.ru/20260130/mid-2071295681.html
В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ
В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ
В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ
Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ
МОСКВА, 30 января - РИА Новости. Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас контакты (с США
- ред.) есть, они не прерываются, но все сигналы, все заявления уже были сделаны. Мы спокойно относимся к этому. Мы за то, чтобы те ограничения фундаментальные соблюдались, дедлайн не установлен. Если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться", - сказал он журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.