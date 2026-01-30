Рейтинг@Mail.ru
Негативная инерция будет долго влиять на отношения ЕС с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 30.01.2026
16:38 30.01.2026
Негативная инерция будет долго влиять на отношения ЕС с Россией, заявил МИД
в мире, россия, европа, александр грушко, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Александр Грушко, Евросоюз
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Негативный инерционный потенциал, заложенный Евросоюзом в последнее время, будет влиять на отношения с Россией еще долгие годы, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"То, что сейчас происходит, будет влиять на наши отношения (с Европой - ред.) с материальной точки зрения на поколения вперед. Поэтому вот этот инерционный потенциал, негативный, который закладывается, это потенциал, с моей точки зрения, на очень продолжительный период времени ", - сказал Грушко на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Руда в цехе АО Туганский горно-обогатительный комбинат Ильменит - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Стратегическая ошибка": Европа признала новую зависимость от России
23 января, 08:00
 
