МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

В начале декабря 2025 года российский МИД сообщал, что экономика европейских стран потеряла с 2022 по 2025 год около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.