Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/mid-2071282142.html
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:10:00+03:00
2026-01-30T16:10:00+03:00
в мире
россия
александр грушко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063077099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр грушко, евросоюз
В мире, Россия, Александр Грушко, Евросоюз
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией

Грушко: потери ЕС от свертывания связей с Россией составляют 1,5 трлн евро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС - ред.) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона (евро - ред.)", - сказал Грушко на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В начале декабря 2025 года российский МИД сообщал, что экономика европейских стран потеряла с 2022 по 2025 год около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
19 декабря 2025, 01:09
 
В миреРоссияАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала