В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД... РИА Новости, 30.01.2026
Грушко: потери ЕС от свертывания связей с Россией составляют 1,5 трлн евро