В МИД России заявили о критической зависимости ЕС от американского газа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодня критическая зависимость Евросоюза от американского газа толкает ЕС к зеленому переходу, в балансе Германии доля сжиженного-природного газа (СПГ) США достигает 90%, когда РФ поставляла газ, то эта цифра была в районе 40%, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Критическая зависимость от американского газа сегодня толкает Евросоюз опять в сторону зеленого перехода. Посмотрите, в балансе Германии доля американского СПГ больше 90%. То есть они боролись с зависимостью от России... В лучшие даже времена, когда мы поставляли в Евросоюз примерно до 200 миллиардов кубометров в год, наша доля была всегда в районе 40%", - сказала Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что эта доля была критической для России, ведь тогда 70% экспорта приходилось на страны Евросоюза. Следовательно, это побудило РФ задуматься о диверсификации, так появились "Силы Сибири" и многие другие проекты, которые сегодня обеспечивают устойчивость российской энергетической системы, подчеркнул замглавы МИД.
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году
29 января, 05:37