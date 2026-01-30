В МИД России заявили о критической зависимости ЕС от американского газа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодня критическая зависимость Евросоюза от американского газа толкает ЕС к зеленому переходу, в балансе Германии доля сжиженного-природного газа (СПГ) США достигает 90%, когда РФ поставляла газ, то эта цифра была в районе 40%, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.