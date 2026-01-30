Рейтинг@Mail.ru
В МИД России заявили о критической зависимости ЕС от американского газа - РИА Новости, 30.01.2026
15:53 30.01.2026
В МИД России заявили о критической зависимости ЕС от американского газа
Сегодня критическая зависимость Евросоюза от американского газа толкает ЕС к зеленому переходу, в балансе Германии доля сжиженного-природного газа (СПГ) США... РИА Новости, 30.01.2026
россия
германия
сша
александр грушко
евросоюз
сила сибири — 2
в мире
россия
германия
сша
россия, германия, сша, александр грушко, евросоюз, сила сибири — 2, в мире
Россия, Германия, США, Александр Грушко, Евросоюз, Сила Сибири — 2, В мире
В МИД России заявили о критической зависимости ЕС от американского газа

Грушко: ЕС боролся с газовой зависимостью от РФ, а в итоге стал зависим от США

Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодня критическая зависимость Евросоюза от американского газа толкает ЕС к зеленому переходу, в балансе Германии доля сжиженного-природного газа (СПГ) США достигает 90%, когда РФ поставляла газ, то эта цифра была в районе 40%, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Критическая зависимость от американского газа сегодня толкает Евросоюз опять в сторону зеленого перехода. Посмотрите, в балансе Германии доля американского СПГ больше 90%. То есть они боролись с зависимостью от России... В лучшие даже времена, когда мы поставляли в Евросоюз примерно до 200 миллиардов кубометров в год, наша доля была всегда в районе 40%", - сказала Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что эта доля была критической для России, ведь тогда 70% экспорта приходилось на страны Евросоюза. Следовательно, это побудило РФ задуматься о диверсификации, так появились "Силы Сибири" и многие другие проекты, которые сегодня обеспечивают устойчивость российской энергетической системы, подчеркнул замглавы МИД.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
