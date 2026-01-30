МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва и Дамаск в ходе переговоров, которые состоялись 28 января в России, обсуждали содействие экономическим проблемам республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовы оказывать содействие народу, руководству Сирии в преодолении стоящих перед ними в условиях переходного периода проблем, в первую очередь экономического характера. Эта и другие темы, представляющие взаимный интерес, ...обсуждались в ходе состоявшихся 28 января в Москве, переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа", - сказала она в ходе брифинга.
"Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался. Мы видим, что сейчас, когда эта дружественная нам страна вступила в новый этап своего исторического развития, ей также требуется поддержка, прежде всего, в деле вставления народного хозяйства, серьезно пострадавшего в ходе затяжного военно-политического кризиса", - отметила Захарова.
