Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 30.01.2026 (обновлено: 15:30 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/mid-2071268021.html
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску - РИА Новости, 30.01.2026
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску
Москва и Дамаск в ходе переговоров, которые состоялись 28 января в России, обсуждали содействие экономическим проблемам республики, заявила официальный... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:16:00+03:00
2026-01-30T15:30:00+03:00
россия
сирия
в мире
москва
мария захарова
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e3699abae6b6db4dfebf07b49d1b9f.jpg
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070966063.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_ec04820884ee9d3ac14cda2a26dbd207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, в мире, москва, мария захарова, владимир путин, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, В мире, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску

Захарова: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва и Дамаск в ходе переговоров, которые состоялись 28 января в России, обсуждали содействие экономическим проблемам республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовы оказывать содействие народу, руководству Сирии в преодолении стоящих перед ними в условиях переходного периода проблем, в первую очередь экономического характера. Эта и другие темы, представляющие взаимный интерес, ...обсуждались в ходе состоявшихся 28 января в Москве, переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа", - сказала она в ходе брифинга.
"Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался. Мы видим, что сейчас, когда эта дружественная нам страна вступила в новый этап своего исторического развития, ей также требуется поддержка, прежде всего, в деле вставления народного хозяйства, серьезно пострадавшего в ходе затяжного военно-политического кризиса", - отметила Захарова.
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии
29 января, 13:11
 
РоссияСирияВ миреМоскваМария ЗахароваВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала