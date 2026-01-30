Рейтинг@Mail.ru
14:04 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/mid-2071231539.html
2026-01-30T14:04:00+03:00
2026-01-30T14:04:00+03:00
в мире
россия
латвия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
россия
латвия
в мире, россия, латвия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Латвия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД осудил приговор латвийского суда правозащитнику Гапоненко

МИД: Россия осуждает приговор латвийского суда правозащитнику Гапоненко

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Россия решительно осуждает приговор суда Латвии, назначившего 10 лет лишения свободы 71-летнему ученому и правозащитнику Алесандру Гапоненко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем этот политизированный, основанный на заведомо ложных сфабрикованных обвинениях вердикт, который был вынесен марионеточным латвийским так называемым правосудием по заказу правящего режима", - сказала она в ходе брифинга.
"Это попытка заставить замолчать тех, кто говорит правду. Все это напоминает худшие гестаповские практики", - подчеркнула она.
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25 декабря 2025, 15:53
 
В миреРоссияЛатвияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала