МИД: Россия не примет версию Запада о подрыве "Северных потоков" украинцами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва не примет утверждения Запада о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами "Северных потоков" стоят только и исключительно украинцы. Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб", — сказала она на брифинге.
23 октября 2025, 08:00
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Взрывы на газопроводах
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
16 ноября 2025, 00:43
По словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
В августе итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022-го. Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В европейском ордере на арест говорилось, что в диверсионную группу вместе с Кузнецовым входили семь человек. В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Его защита обжаловала это решение в Верховном кассационном суде Италии. При этом польский суд отказался выдать другого подозреваемого — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.