МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
13:52 30.01.2026 (обновлено: 14:07 30.01.2026)
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 30.01.2026
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в Германии в связи с обвинением в поставке гуманитарных грузов на Донбасс, РИА Новости, 30.01.2026
в мире
россия
германия
мария захарова
берлин (город)
россия
германия
берлин (город)
в мире, россия, германия, мария захарова, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, Берлин (город)
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу

МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за поставок гумпомощи Донбассу

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в Германии в связи с обвинением в поставке гуманитарных грузов на Донбасс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в январе генпрокотура ФРГ поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции произвести задержание гражданина России Сурена Абаджана, которого обвинили в поставке на Донбасс гуманитарных грузов.
"Нотой запросили у Берлина объяснение, кто на каком основании вынес подобное определение... Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов. Держим вопрос в поле самого пристального внимания", - сказала Захарова на брифинге.
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
В миреРоссияГерманияМария ЗахароваБерлин (город)
 
 
