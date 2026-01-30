https://ria.ru/20260130/mid-2071226549.html
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 30.01.2026
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в Германии в связи с обвинением в поставке гуманитарных грузов на Донбасс, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:52:00+03:00
2026-01-30T13:52:00+03:00
2026-01-30T14:07:00+03:00
в мире
россия
германия
мария захарова
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260128/rossiyanki-2070713785.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, мария захарова, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, Берлин (город)
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу
МИД направил ноту ФРГ по задержанию россиянина из-за поставок гумпомощи Донбассу