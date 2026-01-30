В МИД сочли выводы юристов ООН о Крыме и Донбассе неквалифицированными

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Юристы ООН не вполне понимают свои задачи и не читают Устав организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее высказывание генсека Антониу Гутерреша.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
По словам Захаровой, такие неквалифицированные выводы Управления ООН по правовым вопросам демонстрируют результат многолетнего процесса подбора кадров в организации - когда профессиональные показатели зачастую ставились на последние места.
"Похоже, что ооновские юристы не вполне понимают свои задачи и явно невнимательно читали Устав ООН, иначе бы они знали, что оценки относительно государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относится", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
"Помимо правил организации, налицо некомпетентность в области международного права. Я прошу прощения, но даже студенты юридических факультетов знают о том, что у принципов международного права нет иерархии, и один не может превалировать над другим", - подчеркнула Захарова.