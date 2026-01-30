Гутерреш взял на себя роль вершителя судеб, заявила Захарова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш берет на себя роль "вершителя судеб", выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, он превратился в проводника западной пропаганды, отказавшись от роли защитника принципов ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
"Отказывая в аналогичном праве (на самоопределение - ред.) народу Донбасса и Крыма, Антониу Гутерреш фактически берет на себя роль вершителя судеб, по собственному усмотрению решая, кому какие права принадлежат. Похоже, генсекретарь окончательно превратился в проводника западной пропаганды, отказавшись от роли защитника принципов ООН", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
Лавров ранее сообщал, что после объявления США своих планов по Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету.