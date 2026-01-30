Рейтинг@Mail.ru
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 30.01.2026 (обновлено: 12:23 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/mid-2071191120.html
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами - РИА Новости, 30.01.2026
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами
Готовность РФ к взаимовыгодному диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами чешской стороны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:17:00+03:00
2026-01-30T12:23:00+03:00
россия
в мире
чехия
дмитрий любинский
андрей бабиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836332_0:255:3186:2047_1920x0_80_0_0_29342f7d3c61b550f114207aa95472a7.jpg
https://ria.ru/20260128/chekhiya-2070785555.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836332_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_949589790ee2760331cfa077836ddf8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, чехия, дмитрий любинский, андрей бабиш
Россия, В мире, Чехия, Дмитрий Любинский, Андрей Бабиш
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами

МИД: готовность России к диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами Праги

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Готовность РФ к взаимовыгодному диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами чешской стороны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Данные нами в декабре прошлого года оценки перспектив развития российско-чешских отношений во многом сохраняют свою актуальность. Наша готовность к взаимоуважительному диалогу естественным образом обусловлена встречными шагами чешской стороны", - сказал дипломат.
При этом он отметил, что новое правительство Андрея Бабиша заручилось доверием национального парламента лишь 15 января текущего года.
"В этой связи давать оценки его политическому курсу еще преждевременно, будем судить по конкретным шагам", - подчеркнул он.
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
28 января, 15:23
 
РоссияВ миреЧехияДмитрий ЛюбинскийАндрей Бабиш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала