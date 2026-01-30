https://ria.ru/20260130/mid-2071191120.html
МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами
МИД: готовность России к диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами Праги
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Готовность РФ к взаимовыгодному диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами чешской стороны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Данные нами в декабре прошлого года оценки перспектив развития российско-чешских отношений во многом сохраняют свою актуальность. Наша готовность к взаимоуважительному диалогу естественным образом обусловлена встречными шагами чешской стороны", - сказал дипломат.
При этом он отметил, что новое правительство Андрея Бабиша
заручилось доверием национального парламента лишь 15 января текущего года.
"В этой связи давать оценки его политическому курсу еще преждевременно, будем судить по конкретным шагам", - подчеркнул он.