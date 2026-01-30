МИД: готовность Россия к диалогу с Чехией обусловлена ее встречными шагами

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Готовность РФ к взаимовыгодному диалогу с Чехией обусловлена встречными шагами чешской стороны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"Данные нами в декабре прошлого года оценки перспектив развития российско-чешских отношений во многом сохраняют свою актуальность. Наша готовность к взаимоуважительному диалогу естественным образом обусловлена встречными шагами чешской стороны", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что новое правительство Андрея Бабиша заручилось доверием национального парламента лишь 15 января текущего года.