МИД России назвал заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе вопиющим - РИА Новости, 30.01.2026
11:38 30.01.2026 (обновлено: 16:29 30.01.2026)
МИД России назвал заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе вопиющим
МИД России назвал заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе вопиющим - РИА Новости, 30.01.2026
МИД России назвал заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе вопиющим
в мире
донбасс
республика крым
россия
антониу гутерреш
дмитрий любинский
оон
единая россия
донбасс
республика крым
россия
в мире, донбасс, республика крым, россия, антониу гутерреш, дмитрий любинский, оон, единая россия, мария захарова
В мире, Донбасс, Республика Крым, Россия, Антониу Гутерреш, Дмитрий Любинский, ООН, Единая Россия, Мария Захарова
МИД России назвал заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе вопиющим

МИД: позиция Гутерреша по Крыму и Донбассу говорит о предвзятости ООН

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слова генсека ООН Антониу Гутерреша об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение говорят о предвзятости организации в отношении к России, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
«

"Это (высказывание. — Прим. ред.) не лезет ни в какие рамки и свидетельствует о предвзятости секретариата ООН и его структур. <...> Это заявление вопиющего характера", — рассказал он в кулуарах заседания "Единой России".

Крым - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Крыму ответили на заявление генсека ООН о самоопределении
Вчера, 06:37

Накануне Гутерреш выразил мнение, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Он считает, что в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сделанный Гутеррешем вывод неквалифицированным. Она напомнила, что у принципов международного права нет иерархии и один не может превалировать над другим.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:22
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он добавил, что секретариат организации и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва призывала Киев предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Украина предпочла начать войну.
Комментируя мирные переговоры, в Кремле отмечали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины
29 января, 18:50
 
В миреДонбассРеспублика КрымРоссияАнтониу ГутеррешДмитрий ЛюбинскийООНЕдиная РоссияМария Захарова
 
 
