МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слова генсека ООН Антониу Гутерреша об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение говорят о предвзятости организации в отношении к России, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
«
"Это (высказывание. — Прим. ред.) не лезет ни в какие рамки и свидетельствует о предвзятости секретариата ООН и его структур. <...> Это заявление вопиющего характера", — рассказал он в кулуарах заседания "Единой России".
Накануне Гутерреш выразил мнение, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Он считает, что в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сделанный Гутеррешем вывод неквалифицированным. Она напомнила, что у принципов международного права нет иерархии и один не может превалировать над другим.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он добавил, что секретариат организации и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва призывала Киев предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Украина предпочла начать войну.
Комментируя мирные переговоры, в Кремле отмечали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
