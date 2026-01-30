https://ria.ru/20260130/mid-2071177164.html
Антироссийская позиция Австрии исключает вопрос о нормализации, заявил МИД
Антироссийская позиция Австрии исключает вопрос о нормализации, заявил МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Антироссийская позиция Австрии исключает вопрос о нормализации, заявил МИД
Из-за ангажированной позиции Вены и её слепого следования антироссийским санкциям вопрос нормализации отношений пока не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:32:00+03:00
2026-01-30T11:32:00+03:00
2026-01-30T11:40:00+03:00
россия
вена
в мире
австрия
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260126/avstriya-2070404633.html
россия
вена
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, в мире, австрия, дмитрий любинский
Россия, Вена, В мире, Австрия, Дмитрий Любинский
Антироссийская позиция Австрии исключает вопрос о нормализации, заявил МИД
МИД: ангажированная антироссийская позиция Вены исключает вопрос о нормализации