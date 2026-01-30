МИД следит за соблюдением обязательств ФРГ по отказу от ядерного оружия

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РФ следит за соблюдением обязательств ФРГ по отказу от производства, владения ядерным, биологическим и химическим оружием, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.