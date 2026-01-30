Рейтинг@Mail.ru
МИД: под лозунгом сдерживания России ФРГ реализует программу перевооружения
10:18 30.01.2026 (обновлено: 10:32 30.01.2026)
МИД: под лозунгом сдерживания России ФРГ реализует программу перевооружения
МИД: под лозунгом сдерживания России ФРГ реализует программу перевооружения
Берлин под лозунгом сдерживания РФ реализует программы масштабного перевооружения, адаптации инфраструктуры под военные нужды, заявил в интервью РИА Новости
МИД: под лозунгом сдерживания России ФРГ реализует программу перевооружения

МИД: под лозунгом сдерживания России Германия реализует программу перевооружения

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Берлин под лозунгом сдерживания РФ реализует программы масштабного перевооружения, адаптации инфраструктуры под военные нужды, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
"Под лозунгом необходимости сдерживать Россию реализуются программы масштабного перевооружения страны, адаптации инфраструктуры и логистики под военные потребности", - сказал дипломат.
Как отметил Любинский, в Германии объявили о намерении превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы.
"Что, к слову, с оторопью воспринято в ряде соседних стран", - подчеркнул он.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
 
