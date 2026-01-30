Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих посольств, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.