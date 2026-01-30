Рейтинг@Mail.ru
03:16 30.01.2026
Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств
в мире
латвия
литва
эстония
дмитрий любинский
россия
2026
в мире, латвия, литва, эстония, дмитрий любинский, россия
В мире, Латвия, Литва, Эстония, Дмитрий Любинский, Россия
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих посольств, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов", - сказал дипломат.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
20 января, 08:00
 
В миреЛатвияЛитваЭстонияДмитрий ЛюбинскийРоссия
 
 
