Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств
Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств - РИА Новости, 30.01.2026
Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств
Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих...
2026-01-30
2026-01-30T03:16:00+03:00
2026-01-30T03:17:00+03:00
в мире
латвия
литва
эстония
дмитрий любинский
россия
Россия может ответить на действия Прибалтики в отношении посольств
