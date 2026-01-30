Рейтинг@Mail.ru
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"
18:05 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/metro-2071316339.html
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"
Департамент транспорта Москвы увеличил скидку на покупку "Единого" в сервисе "МультиТранспорт", сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:05:00+03:00
2026-01-30T18:07:00+03:00
https://realty.ria.ru/20260130/stantsija-2071214618.html
https://ria.ru/20260120/metro-2069103059.html
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"

Дептранс Москвы увеличил скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы увеличил скидку на покупку "Единого" в сервисе "МультиТранспорт", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Еще выгоднее: мы увеличили скидку на покупку "Единого" в "МультиТранспорте". Теперь безлимитные абонементы на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, в сервисе "МультиТранспорт" стоят: "Единый" с зоной "Центральная" 3 147 рублей - минус 313 рублей, "Единый" с зоной "Пригород" - 4 194 рублей - минус 256 рублей", - говорится в сообщении.
Тоннель строящейся станции метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Новая станция метро Москвы получила название "Новорижская"
Вчера, 13:16
Отмечается, что также в холодный сезон к тарифу можно добавить от 10 до 40 промокодов для поездок в течение 30 дней на такси от или до станций метро, МЦК и МЦД.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. "МультиТранспорт" предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта. А оплата абонемента в приложении "Метро Москвы" занимает менее одной минуты. Всего с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже более 880 тысяч поездок. В прошлом году их число выросло на 10% относительно 2024 года", - сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Проектирование станции метро "Кудрово" пока не началось
20 января, 17:27
 
