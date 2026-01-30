В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы увеличил скидку на покупку "Единого" в сервисе "МультиТранспорт", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Еще выгоднее: мы увеличили скидку на покупку "Единого" в "МультиТранспорте". Теперь безлимитные абонементы на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, в сервисе "МультиТранспорт" стоят: "Единый" с зоной "Центральная" 3 147 рублей - минус 313 рублей, "Единый" с зоной "Пригород" - 4 194 рублей - минус 256 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в холодный сезон к тарифу можно добавить от 10 до 40 промокодов для поездок в течение 30 дней на такси от или до станций метро, МЦК и МЦД.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. "МультиТранспорт" предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта. А оплата абонемента в приложении "Метро Москвы" занимает менее одной минуты. Всего с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже более 880 тысяч поездок. В прошлом году их число выросло на 10% относительно 2024 года", - сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
