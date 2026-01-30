В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"

"Еще выгоднее: мы увеличили скидку на покупку "Единого" в "МультиТранспорте". Теперь безлимитные абонементы на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, в сервисе "МультиТранспорт" стоят: "Единый" с зоной "Центральная" 3 147 рублей - минус 313 рублей, "Единый" с зоной "Пригород" - 4 194 рублей - минус 256 рублей", - говорится в сообщении.