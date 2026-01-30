Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование

МУРМАНСК, 30 янв – РИА Новости. Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, стали более упитанными, чем их собратья, жившие четверть века назад, из-за уменьшения площади льда и возможности охоты на суше, Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, стали более упитанными, чем их собратья, жившие четверть века назад, из-за уменьшения площади льда и возможности охоты на суше, сообщается на сайте Норвежского полярного института.

"Несмотря на продолжающееся сокращение площади морского льда вокруг Шпицбергена , белые медведи сегодня находятся в лучшем физическом состоянии, чем 25 лет назад", - говорится в сообщении.

Исследования, проведенные учеными института, показали, что несмотря на сокращение времени, которое медведи проводят на льду, их физическое состояние не ухудшилось, а даже наоборот.

"Если бы нас 25 лет назад спросили о последствиях того, что медведи теперь проводят в году на льду на два месяца меньше, мы бы ожидали увидеть более худых животных, снижение репродуктивных показателей и начала сокращения популяции. Вместо этого мы видим, что они находятся в лучшем состоянии", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Норвежского полярного института Йона Аарса.

Он является ведущим автором исследования состояния физической формы белых медведей.

Как поясняет ученый, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что белые медведи все чаще компенсируют сокращение времени пребывания на морском льду за счет использования ресурсов на суше. Они охотятся на северных оленей, питаются тушами моржей, яйцами, птицами и тюленями. Численность всех этих видов значительно увеличилась за исследуемый период.

"По-видимому, это позволило медведям поддерживать - и даже улучшать - свое физическое состояние, несмотря на то, что они проводят гораздо больше времени на суше, чем раньше", - объясняет Аарс.