Рейтинг@Mail.ru
Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:53 30.01.2026 (обновлено: 13:54 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/medvedi-2071227328.html
Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование
Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование - РИА Новости, 30.01.2026
Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование
Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, стали более упитанными, чем их собратья, жившие четверть века назад, из-за уменьшения площади льда и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:53:00+03:00
2026-01-30T13:54:00+03:00
шпицберген
арктика
полярный медведь (белый медведь)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033506210_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2230d7ad5e0284c794e9fc18f628cb0e.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedi-2070252899.html
https://ria.ru/20260119/medved-2068677696.html
https://ria.ru/20260129/sova-2070896804.html
шпицберген
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033506210_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e25cb56e225c9dbb00df8370ff17b072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шпицберген, арктика, полярный медведь (белый медведь)
Шпицберген, Арктика, Полярный медведь (белый медведь), Хорошие новости
Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, показало исследование

Норвежский полярный институт: белые медведи стали упитаннее, чем 25 лет назад

© РИА Новости / Максим Деминов | Перейти в медиабанкБелый медведь на мысе Кожевникова
Белый медведь на мысе Кожевникова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Деминов
Перейти в медиабанк
Белый медведь на мысе Кожевникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 30 янв – РИА Новости. Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, стали более упитанными, чем их собратья, жившие четверть века назад, из-за уменьшения площади льда и возможности охоты на суше, сообщается на сайте Норвежского полярного института.
"Несмотря на продолжающееся сокращение площади морского льда вокруг Шпицбергена, белые медведи сегодня находятся в лучшем физическом состоянии, чем 25 лет назад", - говорится в сообщении.
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
26 января, 09:00
Исследования, проведенные учеными института, показали, что несмотря на сокращение времени, которое медведи проводят на льду, их физическое состояние не ухудшилось, а даже наоборот.
"Если бы нас 25 лет назад спросили о последствиях того, что медведи теперь проводят в году на льду на два месяца меньше, мы бы ожидали увидеть более худых животных, снижение репродуктивных показателей и начала сокращения популяции. Вместо этого мы видим, что они находятся в лучшем состоянии", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Норвежского полярного института Йона Аарса.
Он является ведущим автором исследования состояния физической формы белых медведей.
Как поясняет ученый, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что белые медведи все чаще компенсируют сокращение времени пребывания на морском льду за счет использования ресурсов на суше. Они охотятся на северных оленей, питаются тушами моржей, яйцами, птицами и тюленями. Численность всех этих видов значительно увеличилась за исследуемый период.
Белые медведи на мысе Кожевникова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям
19 января, 04:31
"По-видимому, это позволило медведям поддерживать - и даже улучшать - свое физическое состояние, несмотря на то, что они проводят гораздо больше времени на суше, чем раньше", - объясняет Аарс.
Он добавляет, что это развитие отличается от того, что наблюдалось в нескольких других частях Арктики, где белые медведи худеют в годы с более длительными периодами без льда. Ученый полагает, что в долгосрочной перспективе вполне вероятно, что состояние организма медведей будет ухудшаться по мере продолжения сокращения площади морского льда. Тем не менее, состояние организма млекопитающих считается ранним индикатором изменений и могут указывать на первые признаки более серьезных последствий в будущем.
Раненая сова, спасенная полицейскими в Приангарье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Полицейские в Приангарье спасли раненую сову
29 января, 07:07
 
Хорошие новостиШпицбергенАрктикаПолярный медведь (белый медведь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала