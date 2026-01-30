Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал Верховную раду разлагающимся трупом - РИА Новости, 30.01.2026
12:44 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/medvedchuk-2071199378.html
Медведчук назвал Верховную раду разлагающимся трупом
Медведчук назвал Верховную раду разлагающимся трупом
Верховная рада превратилась в разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стране нужна полная смена власти, считает экс-лидер... РИА Новости, 30.01.2026
Медведчук назвал Верховную раду разлагающимся трупом

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховная рада превратилась в разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стране нужна полная смена власти, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня Верховная рада Украины представляет разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стоящий перед страной", - говорится в статье Медведчука, опубликованной в Telegram-канале движения "Другая Украина".
Медведчук привел данные главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко, согласно которым, уже 41 депутат Рады этого созыва обвиняется в коррупции.
"Выход только один - уничтожить этот гнилой налет так называемой "верхушки" общества, выкинуть их из власти всех до единого, не просто лишить возможности управлять, они и так ничем не управляют, а только воруют на коррупционных схемах, а судить за то, что они сделали со страной. И тут интересы России и украинского народа полностью совпадают", - написал Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине
Вчера, 11:45
 
