Медведчук назвал Верховную раду разлагающимся трупом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховная рада превратилась в разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стране нужна полная смена власти, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня Верховная рада Украины представляет разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стоящий перед страной", - говорится в статье Медведчука, опубликованной в Telegram-канале движения "Другая Украина".
Медведчук привел данные главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко, согласно которым, уже 41 депутат Рады этого созыва обвиняется в коррупции.
"Выход только один - уничтожить этот гнилой налет так называемой "верхушки" общества, выкинуть их из власти всех до единого, не просто лишить возможности управлять, они и так ничем не управляют, а только воруют на коррупционных схемах, а судить за то, что они сделали со страной. И тут интересы России и украинского народа полностью совпадают", - написал Медведчук.