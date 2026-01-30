В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, находится в своей уже второй успешной спячке, его пробуждение ожидают с приходом весеннего тепла, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.