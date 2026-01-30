Рейтинг@Mail.ru
В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе - РИА Новости, 30.01.2026
23:28 30.01.2026
В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе
В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе
Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, находится в своей уже второй успешной спячке, его пробуждение ожидают с...
общество
https://ria.ru/20260130/medvedi-2071227328.html
https://ria.ru/20260125/shtraf-2070122312.html
2026
В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе

В московском зоопарке рассказали о медведе Громе, спасенном в Донбассе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Медведь Гром, спасенный в Донбассе в 2022 году и теперь живущий в Московском зоопарке, находится в своей уже второй успешной спячке, его пробуждение ожидают с приходом весеннего тепла, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
По ее словам, в конце 2022 года в Московский зоопарк из Донбасса прибыл бурый медведь по кличке Гром. Ранее он жил на территории пивного завода и, по имевшейся информации, никогда не впадал в естественную зимнюю спячку.
"Сначала Гром был размещен в спокойном месте в нашем Центре воспроизводства редких видов животных. Благодаря заботе зоологов, он там впервые в жизни успешно заснул на зиму. Осенью 2024 года Гром переехал на городскую территорию зоопарка. Сейчас он находится в своей уже второй успешной спячке в Москве, что является абсолютно естественным поведением для бурого медведя и ярким свидетельством его полной физической и психологической адаптации к новым условиям", - рассказал Акулова.
Гендиректор зоопарка подчеркнула, что пробуждение Грома, как и у других медведей, ожидают с приходом весеннего тепла.
Заголовок открываемого материала