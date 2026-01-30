Рейтинг@Mail.ru
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/medik-2071180418.html
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году
Десять медицинских работников погибли в 2025 году от ударов украинских БПЛА, 40 человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:45:00+03:00
2026-01-30T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260124/zaharova-2070116052.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Происшествия
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году

В 2025 году при ударах ВСУ пострадали 40 медработников

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Десять медицинских работников погибли в 2025 году от ударов украинских БПЛА, 40 человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувший год от ударов украинских боевиков пострадало 50 медицинских работников, 10 из них погибли", - сказал он, выступая с итоговым докладом по преступлениям киевского режима в 2025 году.
"За прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибли 5 спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести", - добавил он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
24 января, 23:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала