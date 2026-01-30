https://ria.ru/20260130/medik-2071180418.html
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году
Десять медицинских работников погибли в 2025 году от ударов украинских БПЛА, 40 человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
происшествия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Десять медработников погибли от ударов украинских БПЛА в 2025 году
В 2025 году при ударах ВСУ пострадали 40 медработников