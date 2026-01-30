Рейтинг@Mail.ru
19:38 30.01.2026
Посольство КНР отметило вклад "России сегодня" в российско-китайские связи
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посольство Китая в России отметило вклад медиагруппы "Россия сегодня" в российско-китайскую дружбу и сотрудничество, вручив соответствующую грамоту.
"Достижения в развитии китайско-российских отношений были бы невозможны без совместных усилий и координации по информационным делам двух стран", - сказал посол КНР Чжан Ханьхуэй на церемонии вручения почетных грамот.
"Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество с китайскими СМИ
24 ноября 2025, 11:53
24 ноября 2025, 11:53
"На международной арене вы выступаете со своими позициями и убеждениями, отстаивая истину и опровергая заблуждения, твердо защищаете общие интересы Китая и России, а также международную справедливость", - добавил посол.
Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на церемонии награждения, отметила, что Sputnik China является уникальным примером "полноценного лицензированного присутствия российского средства массовой информации в китайском сегменте интернета".
"Sputnik China сегодня - это, по сути, единственное зарубежное медиа, обладающее всеми необходимыми лицензиями, включая собственное уникальное приложение в WeChat. Это показатель доверия китайской аудитории российским средствам массовой информации. Агентство входит в топ-10 самых влиятельных иностранных СМИ по версии Weibo, а по числу подписчиков опережает все западные медиа вместе взятые", - сказала Захарова.
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае
16 декабря 2025, 07:45
16 декабря 2025, 07:45
 
