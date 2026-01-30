Матушкин: у бойцов после СВО должны быть возможности реализовать себя

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У бойцов, которые участвовали в специальной военной операции, должны быть возможности реализовать себя и после того, как их служба завершилась, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

На январском заседании во главе с Матушкиным депутаты приняли закон "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите". Законопроект был разработан по инициативе главы Тамбовской области Евгения Первышова для содействия в трудоустройстве участников специальной военной операции.

"У ребят, которые вернулись домой после участия в специальной военной операции, должны быть возможности реализовать себя, свои способности и после того, как их военная служба завершилась. Хотим им в этом всесторонне помочь. Принятый закон устанавливает обязанность для работодателей со среднесписочной численностью работников от 36 до 100 человек — 1%, от 100 и более — 3% от среднесписочной численности для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите", — приводит пресс-служба регионального парламента слова Матушкина.

Он добавил, что в Тамбовской области реализуется комплекс из 48 мер финансового и нефинансового характера, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Эти меры постоянно расширяются и совершенствуются.