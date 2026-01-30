Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Забота о жизни и здоровье граждан Тамбовской области стоит на первом месте, поэтому был и принят региональный закон "Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области", указал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

На январском заседании во главе с Матушкиным приняли изменения в упомянутый документ. Речь идет об установлении полномочий правительства области в части установления размера и порядка выплаты вознаграждения за оказание содействия органам внутренних дел Российской Федерации и предоставления им достоверной информации об управлении транспортными средствами лицами в состоянии опьянения.

По словам Матушкина, дорожно-транспортные происшествия с участием таких водителей имеют наибольшую тяжесть последствий и широкий общественный резонанс, негативно сказывающийся на имидже всей государственной системы.

"Проект закона был внесен в региональный парламент УМВД России по Тамбовской области. Депутаты регионального парламента долго обсуждали, совещались и в итоге пришли к выводу, что забота о жизни и здоровье наших граждан должны быть на первом месте. В дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения, гибнут взрослые люди, гибнут дети. Чтобы минимизировать количество таких ДТП, и был принят этот закон", — цитирует пресс-служба регпарламента Матушкина.

По информации УМВД России по Тамбовской области, по итогам 10 месяцев 2025 года на территории области произошло 91 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых 22 человека погибли и 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Размер денежного вознаграждения гражданам, сообщившим достоверные сведения об управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения, будет установлен позднее.