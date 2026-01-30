Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
15:19 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/matushkin-2071269405.html
Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте
Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте - РИА Новости, 30.01.2026
Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте
Забота о жизни и здоровье граждан Тамбовской области стоит на первом месте, поэтому был и принят региональный закон "Об отдельных вопросах по профилактике... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:19:00+03:00
2026-01-30T15:19:00+03:00
тамбовская область
общество
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071266556_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3fdcb4b188d08a97d106345c796f6391.jpg
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071266556_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_2fcefc4b01d5d56c070a31278f0b9189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), министерство внутренних дел рф (мвд россии), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Тамбовская областная Дума
Матушкин: забота о жизни граждан Тамбовской области стоит на первом месте

Матушкин: забота о жизни и здоровье граждан Тамбовской области — на первом месте

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Забота о жизни и здоровье граждан Тамбовской области стоит на первом месте, поэтому был и принят региональный закон "Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области", указал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
На январском заседании во главе с Матушкиным приняли изменения в упомянутый документ. Речь идет об установлении полномочий правительства области в части установления размера и порядка выплаты вознаграждения за оказание содействия органам внутренних дел Российской Федерации и предоставления им достоверной информации об управлении транспортными средствами лицами в состоянии опьянения.
По словам Матушкина, дорожно-транспортные происшествия с участием таких водителей имеют наибольшую тяжесть последствий и широкий общественный резонанс, негативно сказывающийся на имидже всей государственной системы.
"Проект закона был внесен в региональный парламент УМВД России по Тамбовской области. Депутаты регионального парламента долго обсуждали, совещались и в итоге пришли к выводу, что забота о жизни и здоровье наших граждан должны быть на первом месте. В дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения, гибнут взрослые люди, гибнут дети. Чтобы минимизировать количество таких ДТП, и был принят этот закон", — цитирует пресс-служба регпарламента Матушкина.
По информации УМВД России по Тамбовской области, по итогам 10 месяцев 2025 года на территории области произошло 91 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых 22 человека погибли и 80 человек получили ранения различной степени тяжести.
Размер денежного вознаграждения гражданам, сообщившим достоверные сведения об управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения, будет установлен позднее.
Подобная практика существует в Воронежской, Брянской, Мурманской и других областях.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала