Рейтинг@Mail.ru
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/matkapital-2071345567.html
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала - РИА Новости, 30.01.2026
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала
Котласский суд в Архангельской области приговорил 12 членов организованной преступной группы, наладившей схему по хищению средств материнского капитала на 15... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:23:00+03:00
2026-01-30T21:23:00+03:00
происшествия
архангельская область
котлас
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20260130/sud-2071333724.html
https://ria.ru/20260130/bondy-2071294247.html
https://ria.ru/20260130/khischenie-2071290420.html
архангельская область
котлас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область, котлас, россия
Происшествия, Архангельская область, Котлас, Россия
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала

В Архангельской области осудили 12 человек за хищения маткапитала на 15 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 30 янв - РИА Новости. Котласский суд в Архангельской области приговорил 12 членов организованной преступной группы, наладившей схему по хищению средств материнского капитала на 15 миллионов рублей, к различным срокам - от года и двух месяцев до пяти лет лишения свободы, сообщили в суде.
Как рассказали в суде, организатор преступной группы - жительница Котласа - разработала схему хищения средств материнского капитала, вовлекла в противоправную деятельность еще 11 человек - жителей различных регионов России, в том числе специалистов по работе с недвижимостью и руководителей агентств, предоставляющих займы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства
Вчера, 19:45
"Суд установил, что с декабря 2015 года по апрель 2018 года участники преступной группы совершили 36 афер по обналичиванию средств материнского капитала на 15 миллионов рублей, а также два покушения на хищение денежных средств", - говорится в сообщении.
Участники преступной группы подыскивали жителей Архангельской области и соседних, готовых за денежное вознаграждение принять участие в хищении, а также малообеспеченных и малообразованных жителей, которые не знали о планах преступников.
Злоумышленники помогали владельцам сертификатов оформить фиктивные договоры целевого займа на покупку жилья с подконтрольными им заемными агентствами. После перечисления денег на счет заемщиков, мошенники забирали их себе. Вознаграждение получали только получатели господдержки, осознающие, что участвуют в схеме по обналичиванию средств материнского капитала, сумма "гонорара" - от 20 тысяч до 180 тысяч рублей.
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Вчера, 16:51
В дальнейшем фигуранты заключали фиктивные договоры на покупку жилья по завышенной стоимости - в размере фиктивного займа, приобретаемое жилье находилось в отдаленных населенных пунктах Котласского, Вилегодского районов, а также Вологодской и Кировской областей, его фактические параметры не улучшали жилищные условия обладателей сертификатов.
Сотрудникам Пенсионного фонда злоумышленники представляли документы со сведениями, не отвечающими действительности. Будучи введенными в заблуждение, они переводили деньги на счета агентств в счет погашения займов, полученными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.
"Осужденным, в зависимости от их роли и причастности к конкретным эпизодам (от трех до 38 - у разных участников), назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от одного года двух месяцев до пяти лет. Четырем осужденным реальное отбывание наказания в силу требований закона отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста", - отметили в суде.
Как пояснили в прокуратуре Архангельской области, гражданские иски потерпевших удовлетворены частично с учетом частичного возмещения ущерба подсудимыми. Ранее в отношении владельцев сертификатов также вынесены обвинительные приговоры суда.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Петербурге будут судить организаторов кооператива за крупное хищение
Вчера, 16:38
 
ПроисшествияАрхангельская областьКотласРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала