Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала

МУРМАНСК, 30 янв - РИА Новости. Котласский суд в Архангельской области приговорил 12 членов организованной преступной группы, наладившей схему по хищению средств материнского капитала на 15 миллионов рублей, к различным срокам - от года и двух месяцев до пяти лет лишения свободы, сообщили в суде.

Как рассказали в суде, организатор преступной группы - жительница Котласа - разработала схему хищения средств материнского капитала, вовлекла в противоправную деятельность еще 11 человек - жителей различных регионов России , в том числе специалистов по работе с недвижимостью и руководителей агентств, предоставляющих займы.

"Суд установил, что с декабря 2015 года по апрель 2018 года участники преступной группы совершили 36 афер по обналичиванию средств материнского капитала на 15 миллионов рублей, а также два покушения на хищение денежных средств", - говорится в сообщении.

Участники преступной группы подыскивали жителей Архангельской области и соседних, готовых за денежное вознаграждение принять участие в хищении, а также малообеспеченных и малообразованных жителей, которые не знали о планах преступников.

Злоумышленники помогали владельцам сертификатов оформить фиктивные договоры целевого займа на покупку жилья с подконтрольными им заемными агентствами. После перечисления денег на счет заемщиков, мошенники забирали их себе. Вознаграждение получали только получатели господдержки, осознающие, что участвуют в схеме по обналичиванию средств материнского капитала, сумма "гонорара" - от 20 тысяч до 180 тысяч рублей.

В дальнейшем фигуранты заключали фиктивные договоры на покупку жилья по завышенной стоимости - в размере фиктивного займа, приобретаемое жилье находилось в отдаленных населенных пунктах Котласского, Вилегодского районов , а также Вологодской и Кировской областей , его фактические параметры не улучшали жилищные условия обладателей сертификатов.

Сотрудникам Пенсионного фонда злоумышленники представляли документы со сведениями, не отвечающими действительности. Будучи введенными в заблуждение, они переводили деньги на счета агентств в счет погашения займов, полученными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

"Осужденным, в зависимости от их роли и причастности к конкретным эпизодам (от трех до 38 - у разных участников), назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от одного года двух месяцев до пяти лет. Четырем осужденным реальное отбывание наказания в силу требований закона отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста", - отметили в суде.