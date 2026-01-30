Маск вспомнил старый мем с Цукербергом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя сообщения о том, что власти США изучают, есть ли у корпорации Meta* доступ к чатам WhatsApp, Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя сообщения о том, что власти США изучают, есть ли у корпорации Meta* доступ к чатам WhatsApp, вспомнил о старом меме с гендиректором Meta* Марком Цукербергом.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что правоохранительные органы США изучают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp, заявленным как зашифрованные и доступные только их участникам. Представитель Meta Энди Стоун в комментарии агентству заявил, что это невозможно.

"Напоминает мне об этом классическом меме", - написал Маск в соцсети X, добавив смеющийся до слез эмодзи и прикрепив изображение с самим мемом.

На переднем плане картинки виден мальчик, сидящий за компьютером вполоборота к Цукербергу, стоящему справа от него. Мальчик говорит: "Мой папа сказал, что вы за нами следите". На что глава Meta* отвечает: "Он не твой папа".

Маск после сообщений о проверке США в отношении Meta вспомнил о старом меме с Цукербергом

Миллиардер призвал использовать вместо WhatsApp мессенджер XChat.

Блумберг 25 января передавал, что компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. По данным агентства, на компанию подала в суд группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.