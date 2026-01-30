Рейтинг@Mail.ru
Маск вспомнил старый мем с Цукербергом - РИА Новости, 30.01.2026
07:08 30.01.2026 (обновлено: 07:11 30.01.2026)
Маск вспомнил старый мем с Цукербергом
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, австралия, илон маск, марк цукерберг, энди стоун, whatsapp inc.
В мире, Россия, США, Австралия, Илон Маск, Марк Цукерберг, Энди Стоун, WhatsApp Inc.
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя сообщения о том, что власти США изучают, есть ли у корпорации Meta* доступ к чатам WhatsApp, вспомнил о старом меме с гендиректором Meta* Марком Цукербергом.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что правоохранительные органы США изучают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp, заявленным как зашифрованные и доступные только их участникам. Представитель Meta Энди Стоун в комментарии агентству заявил, что это невозможно.
"Напоминает мне об этом классическом меме", - написал Маск в соцсети X, добавив смеющийся до слез эмодзи и прикрепив изображение с самим мемом.
На переднем плане картинки виден мальчик, сидящий за компьютером вполоборота к Цукербергу, стоящему справа от него. Мальчик говорит: "Мой папа сказал, что вы за нами следите". На что глава Meta* отвечает: "Он не твой папа".
Миллиардер призвал использовать вместо WhatsApp мессенджер XChat.
Блумберг 25 января передавал, что компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. По данным агентства, на компанию подала в суд группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
