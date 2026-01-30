Рейтинг@Mail.ru
22:51 30.01.2026
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами
жилье, россия, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Жилье, Россия, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управляющие компании c 1 сентября должны обеспечить возможность использования платформы Max для официального взаимодействия с жильцами, следует из постановления правительства.
Так, жильцы смогут использовать Max как один из каналов для взаимодействия с управляющей компанией, в том числе можно будет записаться на прием и направить запросы и обращения.
Минстрой назвал число пользователей домовых чатов в Мах
24 декабря 2025, 12:30
При этом все прежние каналы связи с управляющей компанией должны быть сохранены, включая возможность личного посещения.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max. Их владельцами будут органы государственного жилищного надзора. На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам
27 января, 03:20
 
Заголовок открываемого материала