Лукашенко посоветовал женщинам для сохранения красоты чистить снег

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что чистка снега лопатой на свежем воздухе лучше сохранит красоту женщины, чем любые косметические процедуры.

Белорусский лидер в пятницу во время посещения ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, пообщался с сотрудницами предприятия.

"Вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело (наносите - ред.), медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство", - сказал Лукашенко на видеозаписи встречи, которую опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал " Пул Первого ".

По мнению президента, после работы с лопатой на свежем воздухе женщины всегда будут молодыми и красивыми. "Желанными для нас, мужиков", - добавил белорусский лидер.