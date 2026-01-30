Рейтинг@Mail.ru
18:49 30.01.2026 (обновлено: 21:40 30.01.2026)
Лукашенко посоветовал женщинам для сохранения красоты чистить снег
Лукашенко посоветовал женщинам для сохранения красоты чистить снег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что чистка снега лопатой на свежем воздухе лучше сохранит красоту женщины, чем любые косметические процедуры. РИА Новости, 30.01.2026
Лукашенко посоветовал женщинам для сохранения красоты чистить снег

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что чистка снега лопатой на свежем воздухе лучше сохранит красоту женщины, чем любые косметические процедуры.
Белорусский лидер в пятницу во время посещения ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, пообщался с сотрудницами предприятия.
"Вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело (наносите - ред.), медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство", - сказал Лукашенко на видеозаписи встречи, которую опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
По мнению президента, после работы с лопатой на свежем воздухе женщины всегда будут молодыми и красивыми. "Желанными для нас, мужиков", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко регулярно лично выходит на борьбу со снегом. В начале января "Пул Первого" показал кадры, на которых белорусский лидер вместе со своим сыном Николаем, вооружившись снеговыми лопатами, участвуют в ликвидации последствий обрушившегося на республику снегопада.
