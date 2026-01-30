Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным производство чипов с технологией семь нанометров, в финансировании создании которых глава российского государства обещал содействие.
Лукашенко в пятницу в ходе посещения ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, принял участие в запуске Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Новый центр - единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нанометров, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения.
"Я, помню, говорил уже, когда мы с Путиным обсуждали эту тему... эти семь нанометров, и так далее. Я так переживал крепко, пока не встретился с нашим умным человеком-конструктором, который мне все это разложил. И мне Путин тогда сказал: говорит, вот на это мы деньги никогда не пожалеем", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канала "Пул Первого".
Президент Белоруссии подчеркнул, что в республике удалось сохранить высокотехнологические наработки, оставшиеся со времен СССР.