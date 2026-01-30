Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 30.01.2026 (обновлено: 13:42 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/lukashenko-2071220005.html
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов - РИА Новости, 30.01.2026
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным производство чипов с технологией семь... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:35:00+03:00
2026-01-30T13:42:00+03:00
белоруссия
ссср
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063658692_0:106:3039:1816_1920x0_80_0_0_fe71255d716556a3c397843b411c8f19.jpg
https://ria.ru/20260130/lukashenko-2071210908.html
белоруссия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063658692_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_72cc7feeb41f4d9c916ac803d453bd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, ссср, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным производство чипов

Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным чипы с технологией 7 нанометров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным производство чипов с технологией семь нанометров, в финансировании создании которых глава российского государства обещал содействие.
Лукашенко в пятницу в ходе посещения ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, принял участие в запуске Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Новый центр - единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нанометров, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения.
"Я, помню, говорил уже, когда мы с Путиным обсуждали эту тему... эти семь нанометров, и так далее. Я так переживал крепко, пока не встретился с нашим умным человеком-конструктором, который мне все это разложил. И мне Путин тогда сказал: говорит, вот на это мы деньги никогда не пожалеем", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канала "Пул Первого".
Президент Белоруссии подчеркнул, что в республике удалось сохранить высокотехнологические наработки, оставшиеся со времен СССР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко
Вчера, 13:09
 
БелоруссияСССРАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала