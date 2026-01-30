"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что "зряплаты" в стране не будет и на производстве важно соблюдать баланс между реальной производительностью и размером заработной платы.

Лукашенко в пятницу посещает ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли. Президент в рамках визита на предприятие принял участие в церемонии запуска Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики.

"Знайте одно: "зряплаты" в Белоруссии не будет", - цитирует агентство Белта слова Лукашенко во время общения с сотрудниками предприятия. Он отметил, что такого подхода сейчас в стране придерживаются по отношению ко всем предприятиям или организациям.

"Лишних денег нет. А если есть, то только на дело", - подчеркнул президент.

Президент, комментируя запуск Центра спецтехнологического оборудования, заверил, что государство всегда будет поддерживать такие передовые производства, как "Планар". Лукашенко отметил потенциальную высокую рентабельность подобных предприятий.

"Мы создали (предприятие - ред.), вложив деньги, и будем это делать. Но мы видим, что буквально два-три года - и вы эти деньги запросто вернете и будете производить продукт с высокой добавленной стоимостью, с прибылью", - сказал Лукашенко.

По словам президента, "Планар" в состоянии обеспечить и хорошие финансово-экономические показатели, и достойный уровень труда, и зарплаты сотрудникам, которые не против работать в несколько смен и в выходные дни.