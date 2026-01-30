Рейтинг@Mail.ru
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 30.01.2026
13:09 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/lukashenko-2071210908.html
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что "зряплаты" в стране не будет и на производстве важно соблюдать баланс между реальной...
2026-01-30T13:09:00+03:00
2026-01-30T13:09:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко

Лукашенко: «зряплаты» в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что "зряплаты" в стране не будет и на производстве важно соблюдать баланс между реальной производительностью и размером заработной платы.
Лукашенко в пятницу посещает ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли. Президент в рамках визита на предприятие принял участие в церемонии запуска Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, какая работа самая лучшая
24 июля 2025, 20:26
24 июля 2025, 20:26
"Знайте одно: "зряплаты" в Белоруссии не будет", - цитирует агентство Белта слова Лукашенко во время общения с сотрудниками предприятия. Он отметил, что такого подхода сейчас в стране придерживаются по отношению ко всем предприятиям или организациям.
"Лишних денег нет. А если есть, то только на дело", - подчеркнул президент.
Президент, комментируя запуск Центра спецтехнологического оборудования, заверил, что государство всегда будет поддерживать такие передовые производства, как "Планар". Лукашенко отметил потенциальную высокую рентабельность подобных предприятий.
"Мы создали (предприятие - ред.), вложив деньги, и будем это делать. Но мы видим, что буквально два-три года - и вы эти деньги запросто вернете и будете производить продукт с высокой добавленной стоимостью, с прибылью", - сказал Лукашенко.
По словам президента, "Планар" в состоянии обеспечить и хорошие финансово-экономические показатели, и достойный уровень труда, и зарплаты сотрудникам, которые не против работать в несколько смен и в выходные дни.
"И я не слышал, чтобы с "Планара" кто-то "тиктокался", что их заставляют работать. Это великое дело. Но всегда денег бывает мало. И вам тоже, наверное, мало. Это тоже хорошо. Значит, будете стремиться заработать больше", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ
Вчера, 11:31
Вчера, 11:31
 
