Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ - РИА Новости, 30.01.2026
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "не париться" по поводу возможной замены человека искусственным интеллектом. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:31:00+03:00
2026-01-30T11:31:00+03:00
2026-01-30T11:31:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://ria.ru/20260118/ii-2068574414.html
белоруссия
Новости
ru-RU
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "не париться" по поводу возможной замены человека искусственным интеллектом.
"Не надо нам "париться" и поститься по поводу того, что "Ах, искусственный интеллект. Завтра мы будем не нужны, все!". Спокойно надо все это воспринимать", - приводит слова Лукашенко
агентство Белта
.
Белорусский лидер в пятницу посещает научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар". Президент поинтересовался у гендиректора предприятия Сергея Авакова, что он думает по поводу развития искусственного интеллекта. Глава холдинга выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, отметив, что искусственный интеллект - это широкое понятие, некая система принятия решений.
"Так что нас не заменит никакой "интеллект", - заявил Лукашенко.