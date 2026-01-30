Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/lukashenko-2071176466.html
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ - РИА Новости, 30.01.2026
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "не париться" по поводу возможной замены человека искусственным интеллектом. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:31:00+03:00
2026-01-30T11:31:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20260118/ii-2068574414.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ

Лукашенко призвал не париться по поводу возможной замены человека ИИ

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "не париться" по поводу возможной замены человека искусственным интеллектом.
"Не надо нам "париться" и поститься по поводу того, что "Ах, искусственный интеллект. Завтра мы будем не нужны, все!". Спокойно надо все это воспринимать", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер в пятницу посещает научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар". Президент поинтересовался у гендиректора предприятия Сергея Авакова, что он думает по поводу развития искусственного интеллекта. Глава холдинга выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, отметив, что искусственный интеллект - это широкое понятие, некая система принятия решений.
"Так что нас не заменит никакой "интеллект", - заявил Лукашенко.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат
18 января, 07:03
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала