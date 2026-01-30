Лукашенко призвал "не париться" из-за возможной замены человека ИИ

Белорусский лидер в пятницу посещает научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар". Президент поинтересовался у гендиректора предприятия Сергея Авакова, что он думает по поводу развития искусственного интеллекта. Глава холдинга выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, отметив, что искусственный интеллект - это широкое понятие, некая система принятия решений.