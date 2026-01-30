Рейтинг@Mail.ru
07:23 30.01.2026
Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей
Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в
ставропольский край
россия
2026
ставропольский край, россия
Ставропольский край, Россия, Столото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе.
