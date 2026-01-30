Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".