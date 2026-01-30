https://ria.ru/20260130/lotereya-2071134019.html
Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей
Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей - РИА Новости, 30.01.2026
Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей
Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей
Жительница Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жительница Ставропольского края Елена купила десять билетов для участия в лотерее "Золотая подкова" и выиграла почти 47 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей", - рассказали в пресс-службе.
"Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении "Столото
", уже в конце увидела "Золотую подкову" и купила заодно 10 билетов", - рассказала победительница.
При этом муж Елены - давний поклонник лотереи "Спортлото", добавили в пресс-службе. В его окружении был не один счастливчик, кому удавалось выиграть крупные призы в лотерею в советское временя, к примеру, автомобиль "Волга ГАЗ
24-10" или денежные призы до 2,5 тысячи рублей.
Часть выигрыша Елена с мужем направят на помощь близким, остальные средства положат на вклад под проценты, рассказал оператор лотерей.