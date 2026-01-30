https://ria.ru/20260130/los-2071216112.html
Спасенный в Ярославской области лось Октябрь умер
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости.
Спасенный сельскими жителями в Ярославской области лось Октябрь не перенес транспортировку в реабилитационный центр в Подмосковье и умер, сообщило
министерство природопользования Ярославской области.
В четверг представитель министерства сообщила РИА Новости, что власти по запросу жителей и зооактивистов согласились передать животное в реабилитационный центр с последующим выпуском на волю, и волонтеры начали транспортировку животного с сопровождением ветеринара. Вся операция проводилась с привлечением частных средств.
"К сожалению, лось, которого местные жители прозвали Октябрь, не перенес транспортировку в реабилитационный центр. Несмотря на усилия специалистов и неравнодушных людей, животное не выжило — длительная перевозка только усугубила ситуацию", - сообщило министерство.
По данным властей, вскрытие в реабилитационном центре показало, что у лося был перелом лопатки, множественные гематомы брюшной полости, ушиб легких и повреждение печени. Вероятно, ранее животное попало в ДТП, предположили специалисты.
В министерстве подчеркнули, что участие людей в спасении диких животных должно быть минимально, поскольку в естественных условиях у них больше шансов выжить. Кроме того, дикие животные несут опасность для людей в виде различных заболеваний.
Жители поселка Октябрь 23 января спасли провалившегося в пруд лося, после этого животное лежало в снегу, потому что не могло передвигаться. Люди кормили его и укрывали одеялами. Позже в министерстве природопользования Ярославской области
рассказали РИА Новости, что лося перевезли в лес и уложили на специальный настил, его кормили и оказывали медпомощь.