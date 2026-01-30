Спасенный в Ярославской области лось Октябрь умер

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Спасенный сельскими жителями в Ярославской области лось Октябрь не перенес транспортировку в реабилитационный центр в Подмосковье и умер, Спасенный сельскими жителями в Ярославской области лось Октябрь не перенес транспортировку в реабилитационный центр в Подмосковье и умер, сообщило министерство природопользования Ярославской области.

В четверг представитель министерства сообщила РИА Новости, что власти по запросу жителей и зооактивистов согласились передать животное в реабилитационный центр с последующим выпуском на волю, и волонтеры начали транспортировку животного с сопровождением ветеринара. Вся операция проводилась с привлечением частных средств.

"К сожалению, лось, которого местные жители прозвали Октябрь, не перенес транспортировку в реабилитационный центр. Несмотря на усилия специалистов и неравнодушных людей, животное не выжило — длительная перевозка только усугубила ситуацию", - сообщило министерство.

По данным властей, вскрытие в реабилитационном центре показало, что у лося был перелом лопатки, множественные гематомы брюшной полости, ушиб легких и повреждение печени. Вероятно, ранее животное попало в ДТП, предположили специалисты.

В министерстве подчеркнули, что участие людей в спасении диких животных должно быть минимально, поскольку в естественных условиях у них больше шансов выжить. Кроме того, дикие животные несут опасность для людей в виде различных заболеваний.