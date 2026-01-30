Рейтинг@Mail.ru
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
Твой бизнес
 
12:32 30.01.2026
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют оформить 1 639 контрактов социальных контрактов на индивидуальное предпринимательство, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в министерстве труда и социальной политики ЛНР, всего в 2026 году в регионе планируется заключить 2 023 социальных контракта. Из них 80 контрактов направлены на ведение личного подсобного хозяйства.
Данная государственная помощь оказывается в рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" и направлена на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
МСБ новых регионов получит не менее 10 млрд рублей финансирования
