Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов - РИА Новости, 30.01.2026
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют оформить 1 639 контрактов социальных контрактов на индивидуальное предпринимательство, сообщает... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30
2026-01-30T12:32:00+03:00
2026-01-30T12:32:00+03:00
Индивидуальные предприниматели из ЛНР подпишут более 1,6 тыс соцконтрактов
Индивидуальные предприниматели из ЛНР оформят 1639 соцконтрактов за год
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют оформить 1 639 контрактов социальных контрактов на индивидуальное предпринимательство, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в министерстве труда и социальной политики ЛНР, всего в 2026 году в регионе планируется заключить 2 023 социальных контракта. Из них 80 контрактов направлены на ведение личного подсобного хозяйства.
Данная государственная помощь оказывается в рамках федерального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" и направлена на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.