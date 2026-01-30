Рейтинг@Mail.ru
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/livan-2071279063.html
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2026
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник
Жертвой атаки израильского беспилотника на окраинах поселения Садикин на юге Ливана стал один человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:57:00+03:00
2026-01-30T15:57:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
https://ria.ru/20260126/livan-2070298396.html
https://ria.ru/20260122/korrespondent-2069566841.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник

РИА Новости: человек погиб при ударе израильского БПЛА по югу Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Жертвой атаки израильского беспилотника на окраинах поселения Садикин на юге Ливана стал один человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника в районе аль-Аси на окраинах поселениях Садикин на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26 января, 12:10
Ливанский МИД в понедельник направил жалобу в СБ ООН с требованием заставить Израиль прекратить посягательства на суверенитет Ливана и выполнить условия соглашения о прекращении огня достигнутого в ноябре 2024 года.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
22 января, 13:44
 
В миреЛиванИзраильХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала