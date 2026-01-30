https://ria.ru/20260130/livan-2071279063.html
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2026
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник
Жертвой атаки израильского беспилотника на окраинах поселения Садикин на юге Ливана стал один человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:57:00+03:00
2026-01-30T15:57:00+03:00
2026-01-30T15:57:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
https://ria.ru/20260126/livan-2070298396.html
https://ria.ru/20260122/korrespondent-2069566841.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник
РИА Новости: человек погиб при ударе израильского БПЛА по югу Ливана
БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Жертвой атаки израильского беспилотника на окраинах поселения Садикин на юге Ливана стал один человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника в районе аль-Аси на окраинах поселениях Садикин на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
Ливанский МИД в понедельник направил жалобу в СБ ООН
с требованием заставить Израиль
прекратить посягательства на суверенитет Ливана
и выполнить условия соглашения о прекращении огня достигнутого в ноябре 2024 года.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.