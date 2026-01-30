В Ливане при атаке израильского БПЛА погиб человек, сообщил источник

БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Жертвой атаки израильского беспилотника на окраинах поселения Садикин на юге Ливана стал один человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника в районе аль-Аси на окраинах поселениях Садикин на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.

Ливанский МИД в понедельник направил жалобу в СБ ООН с требованием заставить Израиль прекратить посягательства на суверенитет Ливана и выполнить условия соглашения о прекращении огня достигнутого в ноябре 2024 года.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.