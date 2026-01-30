В России обсуждают установку лимита на внесение наличных через банкоматы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат ведется в рамках плана по обелению экономики России, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг.

Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы, сообщил ранее в пятницу в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

"Работа над проектом по запрашиваемому вопросу ведется в рамках одобренного правительством Российской Федерации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. Эту работу осуществляет Минфин России с участием Росфинмониторинга , других заинтересованных органов государственной власти и Банка России", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.

