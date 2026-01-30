Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк после ситуации с психоневрологическим домом-интернатом в Прокопьевске, где умерли люди, предложил организовать круглосуточную горячую линию по социальной сфере.
"Я бы предложил организовать круглосуточную горячую линию по социальной сфере. Это не только учреждения такого типа (как интернат в Прокопьевске – ред.), но это могут быть учреждения и другого профиля… Сегодня мы разбираем психоневрологический интернат. У нас проблема была в роддоме, а завтра это будет какая-то третья проблема", - сказал он.
Глава региона отметил, что нужен такой телефон, который бы принимал звонки, и эти звонки регистрировались бы и "брались в работу".
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.