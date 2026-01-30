Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере - РИА Новости, 30.01.2026
11:19 30.01.2026
Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере
Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере - РИА Новости, 30.01.2026
Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере
Губернатор Кузбасса Илья Середюк после ситуации с психоневрологическим домом-интернатом в Прокопьевске, где умерли люди, предложил организовать круглосуточную... РИА Новости, 30.01.2026
общество
прокопьевск
новокузнецк
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
общество, прокопьевск, новокузнецк, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Общество, Прокопьевск, Новокузнецк, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса предложил организовать горячую линию по соцсфере

Середюк предложил организовать круглосуточную горячую линию по сициальной сфере

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк после ситуации с психоневрологическим домом-интернатом в Прокопьевске, где умерли люди, предложил организовать круглосуточную горячую линию по социальной сфере.
«
"Я бы предложил организовать круглосуточную горячую линию по социальной сфере. Это не только учреждения такого типа (как интернат в Прокопьевске – ред.), но это могут быть учреждения и другого профиля… Сегодня мы разбираем психоневрологический интернат. У нас проблема была в роддоме, а завтра это будет какая-то третья проблема", - сказал он.
Глава региона отметил, что нужен такой телефон, который бы принимал звонки, и эти звонки регистрировались бы и "брались в работу".
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
ОбществоПрокопьевскНовокузнецкИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
