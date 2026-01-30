Рейтинг@Mail.ru
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса - РИА Новости, 30.01.2026
09:49 30.01.2026 (обновлено: 11:10 30.01.2026)
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить во всех социальных учреждениях региона условия проживания, в том числе температурный режим и организацию... РИА Новости, 30.01.2026
общество
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
прокопьевск
общество, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, прокопьевск
Общество, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Прокопьевск
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса

Середюк поручил проверить условия проживания во всех соцучреждениях в Кузбассе

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить во всех социальных учреждениях региона условия проживания, в том числе температурный режим и организацию питания.
«
"Обращайте внимание во всех учреждениях, которых проводят проверку, на условия температурного режима, потому что здесь звучала информации о том, что в этом интернате было холодно. Это тоже нужно рассмотреть в каждом учреждении, проверить организацию ухода, питания", - заявил Середюк на заседании в правительстве Кузбасса.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
Общество
 
ОбществоИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеКемеровская областьПрокопьевск
 
 
