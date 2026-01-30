https://ria.ru/20260130/kuzbass-2071148649.html
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса - РИА Новости, 30.01.2026
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить во всех социальных учреждениях региона условия проживания, в том числе температурный режим и организацию... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:49:00+03:00
2026-01-30T09:49:00+03:00
2026-01-30T11:10:00+03:00
общество
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
прокопьевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071017992_0:133:3072:1860_1920x0_80_0_0_27c2e2af66c0afed0cd3c036c44d9149.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071017992_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c9440ae6faf00d848b873e1fe0747e00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, прокопьевск
Общество, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Прокопьевск
Середюк поручил проверить условия проживания в соцучреждениях Кузбасса
Середюк поручил проверить условия проживания во всех соцучреждениях в Кузбассе