Рейтинг@Mail.ru
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 30.01.2026 (обновлено: 09:48 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kuzbass-2071143751.html
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым - РИА Новости, 30.01.2026
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе, где умерли 9 постояльцев, будет вестись открыто, информация не будет скрываться, заявил губернатор региона Илья... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:22:00+03:00
2026-01-30T09:48:00+03:00
происшествия
прокопьевск
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_0c8ebf6f2022a7bb7bf5b7e6d1f1dfad.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071148195.html
https://ria.ru/20260129/internat-2070934273.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_72a6fb5869ffd017ebfb34fd94550ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым

Процесс вокруг ситуации в интернате в Прокопьевске будет открытым

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе, где умерли 9 постояльцев, будет вестись открыто, информация не будет скрываться, заявил губернатор региона Илья Середюк.
«

"Весь процесс мы хотим вести открыто. Мы не хотим и нет желания скрывать информацию, но в то же время хотим, чтобы было освещение объективным, потому что очень много появляется недостоверной информации", - сказал Середюк на совещании в правительстве Красноярского края, на котором обсуждается ситуация в интернате.

Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Вчера, 09:46
"Просил бы… воздержаться пока от выводов. Следствие ведется, расследование ведется", - добавил глава региона.
Середюк отметил необходимость принятия мер для того, чтобы подобные ситуации не повторились, подчеркнув, что в отношении к людям, находящимся под ответственностью государства в подобных домах-интернатах, не может быть мелочей.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
29 января, 11:15
 
ПроисшествияПрокопьевскИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала