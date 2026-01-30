https://ria.ru/20260130/kuzbass-2071143751.html
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым - РИА Новости, 30.01.2026
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе, где умерли 9 постояльцев, будет вестись открыто, информация не будет скрываться, заявил губернатор региона Илья... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:22:00+03:00
2026-01-30T09:22:00+03:00
2026-01-30T09:48:00+03:00
происшествия
прокопьевск
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_0c8ebf6f2022a7bb7bf5b7e6d1f1dfad.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071148195.html
https://ria.ru/20260129/internat-2070934273.html
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_72a6fb5869ffd017ebfb34fd94550ecf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе будет открытым
Процесс вокруг ситуации в интернате в Прокопьевске будет открытым
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Процесс вокруг ситуации в интернате в Кузбассе, где умерли 9 постояльцев, будет вестись открыто, информация не будет скрываться, заявил губернатор региона Илья Середюк.
«
"Весь процесс мы хотим вести открыто. Мы не хотим и нет желания скрывать информацию, но в то же время хотим, чтобы было освещение объективным, потому что очень много появляется недостоверной информации", - сказал Середюк на совещании в правительстве Красноярского края, на котором обсуждается ситуация в интернате.
"Просил бы… воздержаться пока от выводов. Следствие ведется, расследование ведется", - добавил глава региона.
Середюк отметил необходимость принятия мер для того, чтобы подобные ситуации не повторились, подчеркнув, что в отношении к людям, находящимся под ответственностью государства в подобных домах-интернатах, не может быть мелочей.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.