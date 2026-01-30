Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу - РИА Новости, 30.01.2026
15:03 30.01.2026 (обновлено: 15:59 30.01.2026)
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу - РИА Новости, 30.01.2026
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу
Иностранец пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 30.01.2026
москва
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), снг
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), СНГ
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу

Росгвардия: курьер пытался пронести наркотики в больницу на востоке Москвы

© Росгвардия. Москва/TelegramЗадержание иностранца, пытавшегося пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы
Задержание иностранца, пытавшегося пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Росгвардия. Москва/Telegram
Задержание иностранца, пытавшегося пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранец пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Сигнал поступил из больницы, прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося пронести пакетик с неизвестным веществом.
"28-летний гражданин одной из стран СНГ в ходе общения со стражами правопорядка признался, что имеет при себе наркотики. Импровизированный тайник обнаружили в лямке его рюкзака", - говорится в канале главка на платформе Max.
На видео, опубликованном в канале, задержанный рассказал, что получил заказ доставить таблетки с наркотиками.
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что изъятым веществом является клефедрон.
В среду, 28 января, главк сообщал, что наркокурьер пытался пронести гашиш в дезодоранте в эту же больницу на востоке Москвы. Он также был задержан и передан полицейским.
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СНГ
 
 
Заголовок открываемого материала