На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу - РИА Новости, 30.01.2026
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу
Иностранец пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
снг
москва
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), СНГ
На востоке Москвы еще один курьер пытался пронести наркотики в больницу
Росгвардия: курьер пытался пронести наркотики в больницу на востоке Москвы